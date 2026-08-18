Saúde: se prefeituras não fizerem seu papel, Estado ficará sobrecarregado, diz governador da BA

O governador da Bahia e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) atribuiu nesta terça-feira, 18, parte da sobrecarga na fila estadual de regulação a falhas no atendimento oferecido pelos municípios. Segundo o petista, demandas que poderiam ser resolvidas na atenção básica e nas unidades de pronto atendimento acabam encaminhadas aos hospitais estaduais de alta complexidade.

"Se a prefeitura não fizer seu papel, o Estado fica sobrecarregado com a fila. Entre 80% e 90% dos casos que chegam aos hospitais de alta complexidade deveriam ser tratados em uma UPA ou UBS", afirmou durante sabatina promovida pelo Grupo A Tarde, em Salvador.

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Jerônimo direcionou as críticas a Feira de Santana, Vitória da Conquista e Salvador, administradas por aliados de ACM Neto (União Brasil), principal adversário do governador na disputa estadual. "Feira de Santana não tem um hospital municipal. Salvador não tem hospital suficiente para atender a população. Eles não fazem e querem cobrar que o Estado faça. O Estado está fazendo e vai continuar fazendo, mas vou estender a mão aos prefeitos", declarou.