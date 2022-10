São Paulo escolhe Marcos Pontes, do PL, como senador

Da Redação

O astronauta Marcos Pontes, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, venceu a disputa pelo senado de São Paulo neste domingo (2) com 49,68% dos votos válidos. Essa porcentagem representa 10.714.668 votos. As informações são do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e foram divulgadas às 20h33.

Marcos Pontes integra o Partido Liberal (PL), mesmo partido do candidato à Presidência da República Jair Messias Bolsonaro.

Ainda conforme a apuração, o segundo candidato mais votado foi o ex-governador Márcio França (PSB), com 36,27% dos votos válidos, ou seja, 7.822.213 votos.

As pesquisas eleitorais apontavam França como líder nas intenções de voto. No sábado (1º), um levantamento da Ipec, por exemplo, indicava o candidato pelo PSB com 43%. Já o Datafolha indicava que ele tinha 45%.

Pontes tinha 31% tanto no Ipec quanto no Datafolha.





