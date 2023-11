'São duas pessoas altamente qualificadas', diz Lula sobre indicações de Dino e Gonet

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (29) que se não indicasse Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal (STF) e Paulo Gonet para a Procuradoria Geral da República (PGR) agora, não daria tempo de o Senado discutir os nomes antes do recesso - que começa no fim de dezembro.

continua após publicidade

"Espero que o Senado estude, analise o nome deles, faça o debate que quiser fazer", disse o presidente da República. "Se eu não fizesse agora, não teria tempo de colocar em debate ... antes do encerramento das atividades do Congresso Nacional", declarou ele.

"Acho que são duas pessoas qualificadas, altamente qualificadas, para assumir tanto a Suprema Corte quanto na Procuradoria Geral da República", disse o petista.

continua após publicidade

Lula deu as declarações a jornalistas em Riad, capital da Arábia Saudita, depois de uma série de compromissos no local. Ele está a caminho de Doha, no Catar. O Planalto anunciou os nomes de Dino e Gonet na segunda-feira, 27, horas antes de o presidente deixar o país.

A viagem também incluirá Dubai, nos Emirados Árabes, onde o petista participará da Conferência do Clima. Depois, ele irá para a Alemanha. Na volta ao Brasil, Lula participará da reunião do Mercosul no Rio de Janeiro. O presidente só deve estar de volta a Brasília no dia 8 ou 9 de dezembro.