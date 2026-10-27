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Sâmia Bomfim pede que Senado apure abandono de cargo por Flávio após fuga aos EUA

Escrito por Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) acionou nesta terça-feira, 27, a Mesa Diretora do Senado para pedir a apuração de abandono de cargo pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com possibilidade de perda de mandato e suspensão de remuneração.

Após ter sido derrotado no segundo turno das eleições presidenciais neste domingo, 25, o senador deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos, segundo amigos da família. O pedido foi protocolado junto com a Bancada da Esquerda Radical.

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Em postagem na rede social X, a deputada chamou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de "fugitivo".

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ABANDONO cargo FLÁVIO BOLSONARO/FUGA/Sâmia Bomfim Senado
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