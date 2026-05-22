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Samara Martins, pré-candidata à Presidência pelo UP, aparece empatada com Zema em pesquisa

Escrito por Ederson Hising (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 19:38:00 Editado em 22.05.2026, 19:48:35
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Única mulher pré-candidata à Presidência da República até o momento, Samara Martins, do partido Unidade Popular pelo Socialismo (UP), registrou 3% das intenções de voto na pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 22. A dentista de 38 anos apareceu empatada com Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera em todos os cenários, com Flávio Bolsonaro (PL) em segundo.

O Datafolha ouviu 2.004 pessoas presencialmente nos dias 20 e 21 de maio. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-07489/2026. Na pesquisa anterior, de 13 de maio, Samara Martins tinha 2% das intenções de voto.

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A pré-candidatura dela foi confirmada em fevereiro pelo partido, em decisão unânime do diretório nacional. A legenda afirma que a pré-candidata representa o programa de luta pelo socialismo nas eleições de 2026. No pleito anterior, ela disputou como vice na chapa do UP para a Presidência e recebeu, com Leonardo Péricles, 53.519 votos - 0,05% do total.

"A pré-candidatura de Samara é parte da resposta da classe trabalhadora brasileira à terceirização, à pejotização, à uberização, à escala 6×1, às longas e extenuantes jornadas de trabalho, aos baixos salários e à violência contra as mulheres e a população negra", diz o partido.

Ao analisar o crescimento da pré-candidata em outra pesquisa, o UP afirmou que algumas propostas têm ganhado repercussão "e encontrado a simpatia da classe trabalhadora brasileira". O partido citou propostas como a desmilitarização das polícias e o aumento de 100% no salário mínimo em 2027.

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Trajetória de Samara Martins

Samara Martins Silva nasceu em Belo Horizonte (MG), em 1987, e é mãe de dois filhos. Formada em odontologia, ela trabalha no Sistema Único de Saúde (SUS) no programa Saúde da Família no Rio Grande do Norte. Atualmente, a pré-candidata também é vice-presidente nacional do partido Unidade Popular.

Com histórico de militância no movimento estudantil, Samara também atua em movimentos sociais como a Frente Negra Revolucionária, onde é coordenadora nacional, e o Movimento de Mulheres Olga Benário.

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Segundo o UP, a pré-candidata está engajada nas lutas populares desde a juventude, a exemplo da conquista do passe livre estudantil em Belo Horizonte e a defesa da moradia popular em ocupações pelo País afora.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/DATAFOLHA/SAMARA MARTINS
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