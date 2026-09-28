Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Salles gastou quase R$ 3 milhões em campanha antes de desistir do Senado

Escrito por Bianca Gomes e Pedro Augusto Figueiredo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) gastou R$ 2,98 milhões na campanha ao Senado antes de anunciar sua desistência da disputa nesta sexta-feira, 28.

Os dados são do DivulgaCand, site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que reúne informações sobre candidaturas e contas eleitorais, incluindo os gastos de campanha. Segundo Ísis Sangy, advogada especialista em Direito Eleitoral, os gastos de campanha podem estar desatualizados, e o valor ainda pode aumentar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Os valores que aparecem no DivulgaCand são referentes à prestação de contas parcial. A prestação de contas final só é concluída no dia 3 de novembro. É possível que ele tenha realizado outros gastos e que eles ainda não tenham sido registrados no portal."

O anúncio da retirada da candidatura do ex-ministro do Meio Ambiente foi feito pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante um café com jornalistas na manhã desta sexta-feira. Também participaram do encontro, além de Salles, os candidatos ao Senado Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL), apoiados por Tarcísio na disputa.

Salles arrecadou R$ 4,58 milhões para a campanha ao Senado, dos quais R$ 3,6 milhões foram repassados pelo próprio partido - esta é a primeira eleição geral em que o Novo usa recursos públicos. Ou seja, pelos dados atuais, ele não gastou todo valor arrecadado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Aquilo que ele arrecadou e gastou é legítimo, porque ele era candidato. Pode ser alvo de questionamento, mas não há precedente que determine a devolução do dinheiro em caso de desistência. O que sobrou, porém, terá de ser devolvido: os recursos privados vão para o partido, enquanto o saldo da verba pública do Fundo Eleitoral deve ser devolvido ao Tesouro Nacional", explica Arthur Rollo, advogado especialista em direito eleitoral.

Salles foi o segundo candidato que mais recebeu verba do Diretório Nacional do Novo, atrás apenas do presidenciável da legenda, Romeu Zema.

O principal gasto da campanha do ex-ministro foi com serviços gráficos para a produção de adesivos e santinhos (R$ 893,94 mil). Na sequência aparecem os gastos com impulsionamento de conteúdo na internet (R$ 669,49 mil) e com um escritório de advocacia (R$ 250 mil). Até o momento, Salles não gastou todo o valor arrecadado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desistência ocorre após baixa nas pesquisas e ataques a candidato do PL

A desistência de Salles ocorre em um momento em que o deputado aparecia atrás nas pesquisas e enfrentava pressão crescente pelo voto útil em favor de André do Prado.

Na pesquisa Datafolha divulgada na semana passada, Salles tinha 4% das intenções de voto, atrás de Marina Silva (Rede), com 15%, Simone Tebet (PSB), com 14%, e André do Prado e Guilherme Derrite, com 12% cada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-ministro do Meio Ambiente fez uma campanha marcada por ataques ao candidato do PL apoiado por Tarcísio. Afirmou, por exemplo, que o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) "não representa a direita", faz parte do Centrão e é uma "marionete" do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/SP/SENADO/SALLES/DESISTÊNCIA/GASTOS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV