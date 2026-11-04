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REPRESENTAÇÃO NO EXTERIOR

Saiba quem são os sete brasileiros eleitos deputados nos EUA

Todos os eleitos pertencem ao Partido Democrata; Massachusetts concentra quatro dos sete representantes brasileiros

Escrito por Da Redação
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Saiba quem são os sete brasileiros eleitos deputados nos EUA
Autor Felipe Sousa-Lazaballet, Priscila Sousa, Rita Mendes, Lorena Betts, Farley Santos, Danillo Sena e Elaine Marzola - Foto: Redes sociais / Reprodução G1

Sete brasileiros conquistaram cadeiras nos legislativos estaduais dos Estados Unidos nas eleições de meio de mandato. Todos pertencem ao Partido Democrata e vão representar distritos de Massachusetts, Flórida, Connecticut e Nevada, segundo informações do g1.

-LEIA MAIS: Exterior positivo após vitória dos democratas nos EUA apoia Ibovespa depois de 6 quedas

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Massachusetts reúne quatro dos eleitos: Priscila Sousa, Rita Mendes, Danillo Sena e Lorena Betts. Os três primeiros renovaram seus mandatos. Também foram reeleitos Farley Santos, em Connecticut, e Elaine Marzola, em Nevada. Na Flórida, Felipe Sousa-Lazaballet venceu sua primeira disputa.

Conheça os brasileiros eleitos:

FELIPE SOUSA-LAZABALLET — FLÓRIDA

Natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Felipe Sousa-Lazaballet tem 40 anos e chegou aos Estados Unidos aos 14. Antes de conquistar a cidadania americana, em 2021, foi beneficiário do DACA, programa de proteção temporária contra deportação e autorização de trabalho para determinados imigrantes que chegaram ao país ainda menores de idade.

Sua trajetória inclui a defesa dos direitos dos imigrantes e da comunidade LGBTQIAPN+, além de cinco anos de trabalho na administração municipal de Orlando, durante o governo de Buddy Dyer. Esta foi sua primeira candidatura.

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PRISCILA SOUSA — MASSACHUSETTS

Priscila Sousa, de 38 anos, nasceu em Ipatinga (MG) e se mudou para os Estados Unidos aos 7. Cresceu em Framingham, cidade com uma comunidade brasileira expressiva, e representa o 6º distrito de Middlesex desde janeiro de 2023.

Formada pela Simmons University, com estudos em Ciência Política, Relações Internacionais e Inglês, conquistou sua segunda reeleição. Obteve o green card em 2004 e, posteriormente, a cidadania americana.

RITA MENDES — MASSACHUSETTS

Nascida em Conselheiro Pena (MG), Rita Mendes chegou aos Estados Unidos com os pais em 2002, sem falar inglês. A família se estabeleceu em Brockton, município que ela representa na Câmara estadual desde janeiro de 2023.

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Aos 42 anos, Rita atua como advogada e corretora de imóveis. Sua experiência política começou antes do mandato estadual: em 2019, foi eleita para o Conselho Municipal de Brockton.

DANILLO SENA — MASSACHUSETTS

Danillo Sena nasceu em Timbaúba, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, e emigrou em 2001, aos 14 anos, para morar com a mãe em Acton.

Deputado estadual desde junho de 2020, representa o 37º distrito de Middlesex. Assim como Felipe Sousa-Lazaballet, foi beneficiário do DACA. Tornou-se cidadão americano em 2018.

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LORENA BETTS — MASSACHUSETTS

Natural de Mato Grosso, Lorena Betts foi eleita pelo 16º distrito de Middlesex. Vive nos Estados Unidos há 15 anos, é casada e tem três filhos.

Antes de emigrar, trabalhava na área de enfermagem no Brasil. Nos Estados Unidos, começou como babá, estudou Ciências Políticas e passou a participar de iniciativas comunitárias, especialmente voltadas às dificuldades enfrentadas por imigrantes.

FARLEY SANTOS — CONNECTICUT

Farley Santos renovou seu mandato pelo 109º distrito de Connecticut, em Danbury, cidade que abriga uma comunidade brasileira numerosa. Ele ocupa a cadeira desde 2023.

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Chegou aos Estados Unidos aos 7 anos e viveu inicialmente como imigrante indocumentado. Casado e pai de uma menina, destacou, após a vitória, a ligação com a cidade onde cresceu e com a comunidade que representa.

ELAINE MARZOLA — NEVADA

Elaine Marzola nasceu no Rio de Janeiro e chegou a Las Vegas com os pais em 1984, ainda criança. Representante do 21º distrito de Nevada desde 2021, conquistou sua terceira reeleição e ocupa uma posição de liderança na Assembleia estadual.

Ela concluiu o bacharelado em Estudos Femininos pela Universidade de Nevada em 2006 e se formou em Direito em 2010, pela Faculdade Thomas M. Cooley.

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