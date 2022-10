Saiba quem são os deputados estaduais eleitos no Paraná

Da Redação

O Paraná tem definido seus 54 representantes na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP). Tendo o Partido Social Democrático (PSD) conquistado a maior bancada da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) para a próxima legislatura, com 15 vagas. O segundo partido que mais elegeu deputados foi o União Brasil, com 7 vagas, junto da Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL que também conseguiu 7 vagas.

O candidato a deputado estadual mais votado nestas eleições de 2022 no Paraná foi Alexandre Curi (PSD), com 236.892 votos.

Veja a lista com todos os deputados estaduais do Paraná eleitos:

Alexandre Curi (PSD)

Marcio Nunes (PSD)

Professor Lemos (PT)

Traiano (PSD)

Tiago Amaral (PSD)

Romanelli (PSD)

Hussein Bakri (PSD)

Requião Filho (PT)

Arilson Chiorato (PT)

Ney Leprevost (UNIÃO)

Secretária Márcia (PSD)

Marcel Micheletto (PL)

Mabel Canto (PSDB)

Ricardo Arruda (PL)

Artagão Júnior (PSD)

Cobra Repórter (PSD)

Delegado Tito Barichello (UNIÃO)

Renato Freitas (PT)

Luiz Fernando Guerra (UNIÃO)

Delegado Jacovós (PL)

Paulo Gomes da TV (PP)

Gilson de Souza (PL)

Do Carmo (UNIÃO)

Maria Victoria Barros (PP)

Alexandre Amaro (REPU)

Ana Júlia (PT)

Gilberto Ribeiro (PL)

Thiago Bührer (UNIÃO)

Anibelli Neto (MDB)

Batatinha (MDB)

Luciana Rafagnin (PT)

Goura (PDT)

Cantora Mara Lima (REPU)

Cristina Silvestri (PSDB)

Gugu Bueno (PSD)

Mauro Moraes (UNIÃO)

Douglas Fabricio (CIDA)

Marcelo Rangel (PSD)

Flavia Francischini (UNIÃO)

Moacyr Fadel (PSD)

Marli Paulino (SD)

Alisson Wandscheer (PROS)

Adao Fernandes Litro (PSD)

Tercilio Turini (PSD)

Marcio Pacheco (REPU)

Dr. Antenor (PT)

Soldado Adriano José (PP)

Evandro Araujo (PSD)

Fabio Oliveira (PODE)

Denian Couto (PODE)

Matheus Vermelho (PP)

Samuel Dantas (PROS)

César Mello (PP)

Luis Corti (PSB)

