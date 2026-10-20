Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Saiba quais pesquisas eleitorais ainda serão publicadas até a votação do 2º turno

Escrito por Maria Clara Polcan (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As últimas pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República até sábado, 24, véspera da votação, segundo o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em uma disputa acirrada, Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que aparecem tecnicamente empatados na maior parte dos levantamentos, se enfrentam nas urnas no próximo domingo, 25.

AtlasIntel e BTG/Nexus, dois dos principais institutos de pesquisa, divulgaram seus levantamentos nesta segunda-feira, 19. O calendário prevê novas pesquisas ao longo da semana: Quaest e Meio/Ideia na quarta-feira, 21; Datafolha e Indexa na quinta-feira, 22; e CNT/MDA no sábado, 24. Atlas, Quaest e Datafolha também têm novas divulgações previstas para a véspera da votação, sábado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segunda-feira, 19

O resultado de duas pesquisas eleitorais foram divulgadas na segunda-feira, 19, que mostraram as intenções de voto para a presidência.

A pesquisa BTG/Nexus divulgada na segunda aponta uma diferença de 0,6 ponto percentual entre Flávio Bolsonaro e Lula na disputa pelo segundo turno. Considerando os votos válidos - que consideram voto brancos e nulos -, o senador aparece com 50,3%, ante 49,7% do atual presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O resultado configura empate técnico, já que a diferença está dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

O levantamento também mostrou que o atual presidente Lula é desaprovado por 48,8% dos eleitores e aprovado por 47,2%. Aqueles que não souberam responder somaram 4,1%.

Além disso, a Nexus anunciou que, a partir desta amostra, passa a publicar os porcentuais de intenções de voto com casa decimal. Os dados da série histórica também foram reapresentados neste formato. Segundo o instituto, devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 99,9% a 100,1%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa, sob registro BR-04499/2026, entrevistou 2 mil eleitores brasileiros a partir de 16 anos, entre os dias 16 e 18 de outubro, por meio de ligação telefônica. O Banco BTG Pactual encomendou o levantamento, que custou R$ 164.888,89.

Ainda na segunda-feira, o instituto AtlasIntel divulgou uma pesquisa (BR-02418/2026) em que o candidato Flávio Bolsonaro obteve 51,1% das intenções de votos válidos, contra 48,9% de Lula. Além disso, o levantamento mostra que cerca de 52,3% dos entrevistados se dizem insatisfeitos com o governo atual.

A pesquisa entrevistou, entre os dias 13 de outubro e 18 de outubro, cinco mil eleitores por meio do Recrutamento Digital Aleatório (RDR), com amostra ajustada por critérios demográficos e comportamento eleitoral anterior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quarta-feira, 21

Segundo a programação de publicações, dois institutos divulgarão suas pesquisas de intenção de voto na quarta-feira, 21.

Entre elas está a pesquisa Quaest, encomendada pelo Grupo Globo, sob registro BR-08535/2026. A divulgação ocorre dois dias antes do último debate presidencial, que será realizado pela Globo na sexta-feira (22), às 21h20.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A nova amostra realizou entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais com 2.154 brasileiros votantes, entre os dias 17 a 20 de outubro, a um custo de R$ 338.178,00.

O último levantamento do instituto, divulgado no dia 14 de outubro, apontou o atual presidente Lula com 44% das intenções de voto para o segundo turno contra 46% de Flávio Bolsonaro, configurando empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

A pesquisa eleitoral Meio/Ideia também será divulgada na quarta-feira, 21, sob o registro BR-08251/2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O novo levantamento ouviu 1,5 mil eleitores entre os dias 15 e 19 de outubro, por meio de aplicação de questionário estruturado, através de ligação telefônica. O custo da pesquisa ficou em R$ 27,6 mil.

Segundo o último levantamento do instituto, publicado no dia 30 de setembro - anterior ao primeiro turno -, apontava que em um eventual segundo turno da disputa pela Presidência entre Flávio Bolsonaro e Lula, o atual presidente da República apresentaria 48,5% das intenções de voto, contra 48% do atual senador. O resultado configura empate técnico por estar dentro da margem de erro.

Além disso, do total de eleitores, 2,1% disseram votar em branco ou nulo, enquanto 1,5% afirmaram não saber.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quinta-feira, 22

Na quinta-feira são aguardados dois levantamentos sobre as intenções de voto para o segundo turno.

O instituto Datafolha divulgará seu penúltimo levantamento sobre a disputa eleitoral para a presidência do país na quinta-feira, a dois dias do 2º turno. A pesquisa está sob o registro BR-09709/2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A nova divulgação entrevistou, entre os dias 13 e 15 de outubro, 2.520 pessoas de 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

De acordo com o último levantamento do instituto, do dia 15 de outubro, Flávio Bolsonaro tinha 47% das intenções de voto totais, enquanto o atual presidente Lula apresentava 45% no segundo turno. Nos votos válidos, o placar foi de 51% a 49% para Flávio.

A pesquisa (BR-02348/2026) Indexa/Broadcast também está prevista para ser divulgada no dia 22 de outubro, em que mostrará, por meio 2.000 entrevistas por telefone, as intenções de voto dos eleitores para o segundo turno para presidente.

De acordo com o último levantamento (BR-04629/2026) da Indexa, o senador Flávio Bolsonaro tem 44% das intenções de voto, ante 42% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ainda segundo a amostra anterior, em votos válidos, Flávio mostrou 51% do total, contra 49% de Lula. A pesquisa também diz que 8% dos entrevistados afirmam que não iriam votar, 4% dizem que votarão nulo ou branco e outros 2% estão indecisos ou não sabem.

Sábado, 24

Na véspera do segundo turno das eleições para Presidência da República, também haverá levantamentos publicados.

A CNT/MDA, assim como os outros institutos, destaca uma disputa acirrada entre os candidatos do PL e PT. Com previsão de divulgação para sábado, a pesquisa está sob registro BR-02136/2026.

Para realizar o levantamento, foram feitas 2.002 entrevista com eleitores com idade de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95% para o total da amostra.

Segundo o último levantamento do instituto, divulgado no dia 16 de outubro, o senador Flávio Bolsonaro tinha 50,5% das intenções de votos válidos, enquanto o atual presidente Lula apresentava 49,5%.

Ainda no sábado, véspera do 2º turno, a Quaest e Datafolha divulgarão as últimas pesquisas de intenção de voto. Os levantamentos foram encomendados, respectivamente, pelo jornal O Globo e pela Globo, e pela Folha de S. Paulo e pela Globo.

De acordo com dados extraídos do TSE, a última pesquisa da Quaest prevê 3.702 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais residentes na área de abrangência da pesquisa. A amostra será realizada entre os dias 23 e 24, em que a margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Já o levantamento do Datafolha tem como objetivo entrevistar 4.050 pessoas, a partir da mesma faixa etária, com a mesma margem de erro e nível de confiança. A pesquisa está sob o registro BR-09540/2026 no TSE.

No dia 22, o AtlasIntel também divulga seu último levantamento, sob o registro BR-06380/2026. O instituto prevê entrevistar 5000 eleitorados com idade 16 anos ou mais, com um questionário estruturado web e pós-estratificação da amostra de acordo com as características do eleitorado de Brasil. A mostra apresenta confiança estimada em 95%, margem de erro 1.0 pontos percentuais para mais ou menos.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/2º TURNO/PESQUISAS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV