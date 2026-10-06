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Saiba como estão as disputas nos Estados com segundo turno para o governo

Escrito por Lóren Souza (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Seis estados e o Distrito Federal (DF) irão voltar às urnas, em 25 de outubro, para definir o resultado das eleições para governador. Rio de Janeiro, no entanto, pode não precisar ter outra rodada de votação a depender do resultado de julgamento sobre a candidatura de Anthony Garotinho, terceiro lugar no pleito. Confira a seguir as disputas.

Acre

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No Estado nortista, o senador Alan Rick (Republicanos) disputa o governo contra Mailza Assis (PP), que tenta a reeleição. A governadora liderou o resultado do primeiro turno, com 49,76% dos votos, contra 32,27% de Alan Rick.

Amazonas

O Amazonas também tem um representante do Senado Federal tentando o governo estadual. O senador Omar Aziz (PSD) apurou 40,63% dos votos contra 24,49% conquistados por Maria do Carmo (PL).

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Espírito Santo

No Estado do Sudeste, a disputa ocorre entre Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB), que tenta a reeleição. Pazolini conquistou 49,65% no primeiro turno, contra os 34,06% do atual governador.

Rio de Janeiro

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Até o momento, o Rio de Janeiro se encaminha para uma disputa de segundo turno entre Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD). Ruas saiu na frente com 49,27% dos votos contra 42,76% de Paes.

Entretanto, novas decisões sobre a candidatura do terceiro colocado, Anthony Garotinho (Republicanos), podem tirar a necessidade de um segundo turno e já eleger Ruas.

Garotinho estava concorrendo com a candidatura sob judice, ou seja, o deferimento dela ainda seria determinado de forma definitiva pela Justiça Eleitoral. Entretanto, nesta segunda-feira, 5, o candidato desistiu de apresentar recurso contra o indeferimento decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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O TSE pediu para o Ministério Público se manifestar sobre a desistência, em até dois dias, para decidir sobre o encerramento do processo.

Rio Grande do Norte

No Nordeste, a disputa de segundo turno é representada pelos candidatos Allyson Bezerra (União Brasil) e Cadu do Lula (PT). Em uma votação apertada, Allyson conquistou 36,94% dos votos contra 36,16% de Cadu.

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Tocantins

Outra representante do Senado Federal tenta o governo estadual nas eleições do Tocantins. A senadora Professora Dorinha (União Brasil) saiu na frente e obteve 45,52% dos votos, contra 43,94% conquistados por Vicentinho Júnior (PSDB).

Distrito Federal

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A disputa pelo governo distrital tem como protagonistas a atual governadora Celina Leão (PP), que conquistou 49,93% dos votos, e Leandro Grass (PT), que obteve 34,47% dos votos do primeiro turno.

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