Russomano se envolve em confusão e é chamado de 'malandro' por lojista em SP

O deputado federal Celso Russomano (Republicanos-SP) se envolveu em uma confusão com um lojista da Santa Ifigênia, bairro do centro de São Paulo famoso pelo comércio de eletrônicos. O vídeo que registra o bate-boca começou a circular nesta terça, 22, mas o episódio se deu na tarde da segunda-feira, 21. O parlamentar estava fazendo uma gravação para o quadro "Patrulha do Consumidor", que possui na televisão aberta, dentro de lojas do comércio do bairro. No vídeo que circula nas redes sociais, Russomano fala a um dos lojistas "fica na tua" e o homem se aproxima do deputado, erguendo a voz de volta. "Tá gritando comigo? Grita aí de novo para eu ver", diz o lojista. Ele desafia o deputado: "Põe a mão em mim, malandro", diz, antes de enfileirar outros palavrões. A confusão é filmada por clientes e lojistas, que torcem pelo vendedor. O deputado divulgou nas suas redes sociais um vídeo mostrando bastidores da gravação, mas não comentou o episódio. Ele replicou reportagens de veículos que noticiaram a agressão. A reportagem entrou em contato com a assessoria do deputado, mas até a publicação deste texto, não houve retorno.

Ainda na segunda-feira, Russomano concedeu uma entrevista à Jovem Pan. Ele não comentou o bate-boca que acontecera horas antes na Santa Ifigênia, mas relembrou outra confusão na qual se envolveu pelas ruas do centro de São Paulo. No dia 16 de fevereiro seu carro foi atingido por uma Kombi e teve parte do para-choque arrancado. Na ocasião, o deputado se exaltou e apontou o dedo para o motorista, que demonstrou estar abalado com a situação. "Fiquei com dó e paguei a conta. Na hora fiquei até zangado" disse Russomano na entrevista desta segunda. Segundo o deputado, ele estava trafegando ao lado do carro da reportagem, o que despertou a atenção dos lojistas, que registraram o acidente.