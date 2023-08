Rui Costa defende permanência de Wellington Dias e nega desmembramento do MDS

Em meio à iminente mudança na Esplanada, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, defendeu nesta quinta-feira, 17, a permanência do ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social. De acordo com o ministro, também não avançam suposições de um possível desmembramento da pasta de Dias.

"O presidente chamou para si essa decisão de mudanças nos ministérios", declarou Rui, em entrevista ao SBT News. O ministro contou que leu na imprensa sobre uma possível mudança no Desenvolvimento Social. "Quero dizer que isso não é verdade", afirmou. "O presidente se reuniu hoje com o ministro Wellington, participei da reunião, organizando o lançamento dia 31 de agosto no Piauí do programa Brasil Sem Fome", comentou.

"Portanto, não procede essa informação. O presidente disse: Estou conversando, refletindo, assim que tiver uma posição, vou anunciar. E essa posição ainda não foi anunciada", acrescentou o ministro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu hoje com Dias e compartilhou uma foto e vídeo uma foto nas redes sociais dizendo que o presidente teria recomendado trabalhar "ainda mais". De acordo com a assessoria do ministro, esteve na pauta o debate sobre projetos sociais e o plano "Brasil Sem Fome".

Sobre um possível desmembramento do Ministério, Rui também negou: "Ele Lula não vai desmembrar; ali, é um Ministério que tem como objetivo central cuidar de quem mais precisa", disse. Apesar de negar uma eventual divisão na pasta, o baiano disse que "outras possibilidades poderão ocorrer".