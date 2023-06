Rubens Bueno e Beto Richa reúnem lideranças políticas em Jardim Alegre

O encontro aconteceu no Salão de eventos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jardim Alegre

Na noite de sexta-feira (2) a federação formada pelos partidos políticos PSDB e Cidadania esteve em Jardim Alegre em reunião com lideranças e correligionários para discutir a conjuntura política e iniciar a construção de um projeto para as eleições municipais de 2024. O encontro aconteceu no Salão de eventos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jardim Alegre.

O presidente estadual do Cidadania, Rubens Bueno, explicou que a federação formada com o PSDB foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral em abril e as legendas precisam se manter unidas por no mínimo quatro anos.

“O objetivo é fazer exatamente essa unidade em cada lugar, mantendo a sintonia entre as legendas”, relatou Rubens Bueno, que disse ainda que estará percorrendo todo o estado para tirar as dúvidas dos correligionários. “É uma lei nova e a federação tem que tomar certos cuidados. A federação poderá lançar candidatos a prefeito, a vice e a vereadores e pode ser só uma chapa. Não pode cada partido lançar seus candidatos, os partidos continuam com sua história e sua vida, mas na eleição é um partido só”.

O ex-governador e presidente do PSDB do Paraná, deputado federal Beto Richa, está otimista e acredita num bom desempenho da federação para as próximas eleições. “Começamos a fazer um giro pelo Paraná pela região de Londrina semana passada e passamos pelo Noroeste. Por onde passamos uma excelente receptividade, e o entusiasmo do PSDB com essa Federação de caminharmos juntos na eleição do ano que vem”, destacou.

Ele também enfatizou o bom relacionamento entre o PSDB e Cidadania no estado, “Existe uma afinidade muito grande entre as legendas, pessoal inclusive, eu o Rubens e o pessoal do Cidadania já caminhamos juntos nas últimas eleições. Fizeram parte do nosso Governo no período que estivemos frente do executivo estadual. São pessoas preparadas, sérias, que fazem política com ética, isso me dá um ânimo maior de fazer política pelo Paraná".

Para o prefeito José Roberto Furlan (Cidadania) uma reunião muito importante que tirou as dúvidas. “Um projeto que busca reunir pessoas em torno do desenvolvimento. Acredito que com a federação, os partidos ficarão ainda mais fortalecidos”.

Também participaram da reunião, o presidente regional do Cidadania, Celestino Alves de Souza, o presidente municipal do PSDB Arthur Barbist, o presidente da Câmara de Vereadores, José Carlos Barbosa, o Zé Careca, os vereadores Rubens Vanderlei de Castro (Pinguinha), Sônia Campos e Beto Rohling todos do Cidadania, dentre outras lideranças políticas dos dois partidos.

