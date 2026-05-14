Rubem Medina, ex-deputado federal e empresário, morre aos 83 anos

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Rubem Medina, ex-deputado federal e empresário do entretenimento, morreu na manhã desta quinta-feira 14, aos 83 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada em uma nota conjunta divulgada pelo Grupo Dreamers, pela Rock World e pela família Medina.

Figura conhecida tanto no cenário político quanto no empresarial, Rubem construiu uma trajetória ligada ao entretenimento e à defesa de projetos voltados ao desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. Irmão do empresário Roberto Medina, criador do Rock in Rio, ele seguia atuando profissionalmente no Grupo Dreamers até os últimos anos de vida.

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O velório e o sepultamento serão reservados apenas para familiares.

Legado na política brasileira

Formado em economia, Rubem Medina dedicou grande parte da vida à política nacional. Sua carreira começou oficialmente em 1966, quando foi eleito deputado federal pelo MDB, ainda representando o antigo estado da Guanabara.

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Ao longo das décadas seguintes, exerceu nove mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados, tornando-se um dos parlamentares mais experientes da história política do Rio de Janeiro.

Durante sua atuação no Congresso, participou de discussões importantes ligadas a economia e redemocratização do País. Entre os trabalhos mais conhecidos estão a presidência da CPI da "Desnacionalização da Economia Brasileira", entre 1977 e 1978, e sua participação na CPI sobre "Especulação Imobiliária".

Na Assembleia Nacional Constituinte, Rubem concentrou sua atuação nos debates de ordem econômica.

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Projetos ligados à educação e ao trabalho

Ao longo da carreira política, Rubem Medina também foi autor de projetos importantes relacionados à educação e ao mercado de trabalho.

Entre eles, destacam-se propostas para criação do estágio remunerado para estudantes e iniciativas voltadas ao menor aprendiz. O político também apresentou projetos de reforma tributária e propostas de incentivo ao microempreendedor brasileiro.

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Durante o período de abertura política, apoiou iniciativas ligadas à redemocratização do país e participou da fundação do antigo Partido da Frente Liberal, em 1984.

Início na televisão e ligação com o entretenimento

Antes da política, Rubem Medina já tinha ligação direta com o universo da comunicação. Filho do empresário Abraham Medina, um dos nomes mais influentes do rádio e da televisão brasileira nas décadas de 1950 e 1960, ele iniciou sua trajetória profissional na antiga TV Rio.

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Na emissora criada pelo pai, participou do programa Noite de Gala, um dos maiores sucessos da televisão da época. A atração chegou a reunir nomes históricos como Flávio Cavalcanti e Sérgio Porto.

Anos depois, Rubem voltou suas atenções ao mercado de publicidade e entretenimento ao lado do irmão Roberto Medina. Desde 1985, ocupava a vice-presidência da Artplan, agência responsável por grandes projetos ligados à promoção cultural do Rio de Janeiro.

Relação próxima com Roberto Medina

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Na nota divulgada após a morte, Roberto Medina falou sobre a relação pessoal e profissional construída ao lado do irmão ao longo da vida.

"Rubem foi um grande homem, uma referência para mim. Nosso amor pelo Rio de Janeiro nos unia, éramos mais do que irmãos, grandes amigos, companheiros de vida", declarou.

O empresário também destacou que os dois compartilharam desafios empresariais e pessoais durante décadas.

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"Sua partida deixa um vazio, mas seu legado se perpetuará como exemplo de homem, pai, empresário e político", afirmou.

Rubem Medina deixa quatro filhos e dois irmãos. Segundo comunicado oficial, a despedida acontecerá de forma reservada apenas para familiares e pessoas próximas.