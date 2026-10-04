Ruas: 'não há nenhuma compatibilidade com Garotinho'

O candidato ao governo do Rio Douglas Ruas (PL) votou em um instituto cultural em São Gonçalo, município na Baixada Fluminense governado por seu pai, Capitão Nelson, e reduto político da família. Na saída, descartou uma aliança com o ex-governador Anthony Garotinho, que afirmou que poderá apoiá-lo no segundo turno, ainda que "contrariado".

"Não há nenhuma conversa com Garotinho. A minha campanha foi dedicada a mostrar para a população um caminho diferente da velha política, dessas pessoas que estão há 30 anos se revezando no poder", disse a jornalistas. "Não tem nenhuma compatibilidade nas ideias, nas nossas propostas."

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Quanto ao apoio dos eleitores de Garotinho, Ruas afirmou que sua campanha foi dedicada a apresentar a sua trajetória de vida e trabalho e propostas para o futuro do Rio de Janeiro. "Essa campanha é voltada para toda a população do Estado do Rio de Janeiro, independente de preferência inicial. Nossas propostas contemplam toda a população do Estado, independente da primeira opção do eleitor."

O candidato do PL afirmou ainda estar seguro de que hoje conseguirá ultrapassar Eduardo Paes (PSD), seu adversário na corrida pelo Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro, e encerrar hoje a eleição para o Estado. "Estamos muito confiantes de passar à frente nas urnas hoje."

Quando chegou para votar, Ruas foi recebido aos gritos de é 22, fez fotos com eleitores e brincou com crianças. O candidato estava acompanhado da esposa, Mariana, e do filho Miguel. Mais cedo, Ruas acompanhou Flávio Bolsonaro em seu voto, em Vila Izabel, zona Norte do Rio.