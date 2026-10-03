RS: Zucco tem 48,3% votos válidos contra 41,1% de Juliana Brizola no 1º turno, diz AtlasIntel

A AtlasIntel divulgou neste sábado, 3, um novo levantamento sobre a intenção de voto para governador do Rio Grande do Sul. Considerando os votos válidos, o cenário de primeiro turno apresentou o seguinte resultado:

- Zucco (PL): 48,3%

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- Juliana Brizola (PDT): 41,1%

- Gabriel Souza (MDB): 8,9%

- Marcelo Maranata (PSDB): 1,3%

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- Rejane de Oliveira (PSTU): 0,2%

- Cesar Pontes (PCO): 0,1%

- Priscila Voigt (UP): 0,1%

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O primeiro turno ocorre neste domingo, 4 de outubro. Caso nenhum dos candidatos à Presidência ou aos governos estaduais atinja mais de 50% dos votos válidos, ou seja, excluindo os brancos, nulos e abstenções, haverá um segundo turno entre os dois candidatos mais bem votados em 25 de outubro.

Em um eventual segundo turno entre Zucco e Juliana Brizola, o candidato do PL vence a pedetista por 50,7% a 44% dos votos, com 5,3% de brancos, nulos e indecisos.

A pesquisa também mediu a intenção de voto para as duas vagas no Senado. Considerando os votos válidos, o cenário estimulado apresentou o seguinte resultado:

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- Marcel van Hattem (Novo): 25,3%

- Sanderson (PL): 24,9%

- Manuela dÁvila (PSOL): 21,5%

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- Pimenta (PT): 21,1%

- Rigotto (MDB): 3,9%

- Outros: 3,1%

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A AtlasIntel compilou 1.812 entrevistas online entre os dias 27 de setembro e 2 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os códigos RS-01974/2026 BR-02628/2026.