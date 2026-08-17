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POLÍTICA

Roscoe: Flávio Bolsonaro deve vir em MG cinco vezes até fim do primeiro turno

Escrito por Naomi Matsui e Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do PL ao governo de Minas Gerais, Flávio Roscoe, afirmou nesta segunda-feira, 17, esperar que o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) faça, ao menos, cinco agendas no Estado antes do primeiro turno, marcado para 4 de outubro. Segundo ele, a próxima data será definida amanhã, 18.

"Estamos tratando desse assunto e, até amanhã, teremos a próxima data. Ele deve vir aqui cinco vezes até o final do primeiro turno", declarou Roscoe a jornalistas em Belo Horizonte, após o lançamento de sua campanha ao governo mineiro. Flávio participou do evento.

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Roscoe disse acreditar que o apoio dado por Cleitinho (Republicanos) não tende a rachar o voto bolsonarista no Estado.

"De maneira nenhuma. Fico feliz. É consequência da nossa campanha. Se não tivesse a nossa candidatura, talvez, seria nem esquerda nem direita. Agora que tem, tem apoio a Flávio Bolsonaro. Estamos cumprindo a nossa missão que é fazer a direita ganhar em Minas e Flávio Bolsonaro ganhar no Brasil", falou.

Roscoe afirmou ainda ter gravado juntamente com Flávio vídeo com 100 candidatos no Estado, mas que sua campanha não focará só no senador para atrair o eleitorado, mas também em outros nomes, como o do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

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Minas Gerais é considerado estratégico na disputa eleitoral, por configurar um dos maiores colégios do País. Amanhã, 18, Flávio Bolsonaro deve cumprir o segundo dia seguido de agenda no Estado. Ele participará, a partir das 9h, de uma caminhada e um adesivaço com federal Nikolas Ferreira, em Belo Horizonte. Na sequência, às 10h15, Flávio e Nikolas concederão entrevista coletiva aos jornalistas.

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agendas eleições 2026 Flávio Bolsonaro MG pl Roscoe
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