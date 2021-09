Rosário vai ao Twitter pedir desculpas a Tebet após chamá-la de descontrolada

Da Redação

O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, foi ao Twitter pedir desculpas públicas à senadora Simone Tebet (MDB-MS), após chamá-la de "descontrolada" durante a sessão nesta terça-feira, 21, da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid.

"Senadora @SimoneTebetms. Apesar de tê-lo feito pessoalmente, reitero meus pedidos de desculpas caso minhas palavras tenham lhe ofendido. Às vezes, no calor do embate, somos agressivos inconscientemente. Estendo minhas desculpas a todas mulheres que tenham se sentido ofendidas", publicou o ministro.

Mais cedo, na CPI, Wagner Rosário ofendeu Simone Tebet durante a sessão da CPI. A senadora o questionava sobre sua suposta prevaricação na apuração de irregularidades no contrato da Covaxin, vacina indiana contra a covid-19. A compra acabou cancelada pelo governo após o colegiado expor a possível corrupção na aquisição.

O ataque do ministro, que foi chamado de machista por senadores, gerou bate-boca no colegiado e seu encerramento. Rosário ainda terminou o dia como investigado pela CPI - até então, ele prestava depoimento na condição de testemunha.

A justificativa de que sua postura contra Simone Tebet se deu "no calor do embate" lembra as justificativas oferecidas pelo presidente Jair Bolsonaro, na carta à nação escrita pelo ex-presidente Michel Temer, para "explicar" as ameaças feitas ao Supremo Tribunal Federal (STF) nos atos de 7 de setembro. No documento, o chefe do Planalto afirmou que agiu "no calor do momento".