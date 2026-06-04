Ronaldo Caiado: Zema vai continuar a campanha dele e eu a minha

O presidenciável e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), disse que pretende devolver o Brasil para os brasileiros de bem e que o novo presidente do Brasil precisa ter integridade moral.

"Esse povo que foi escolhido para ser o povo de Deus tem que ser governado por alguém que tem integridade moral, dignidade, capacidade de poder dizer aos jovens que eles não serão subordinados ao narcotráfico".

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Mais cedo, ao podcast Iron Talks, ele comentou que não há um acordo para formar chapa eleitoral com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema.

Segundo ele, durante participação na Marcha para Jesus, realizada nesta quinta-feira, 4, a intenção é evitar fragmentação da centro-direita nas eleições. "O Zema vai continuar a campanha dele e eu a minha", afirmou Caiado, ao destacar que a conversa entre os pré-candidatos foi apenas no sentido de não continuar com desentendimentos.