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Ronaldo Caiado sobe 4 p.p. e empata numericamente com Lula no 2º turno, diz BTG/Nexus

Escrito por Por Rayllanna Cardoso, especial para a AE, e Elizabeth Lopes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) avançou quatro pontos porcentuais (p.p.) e alcançou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma eventual disputa de segundo turno, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 21. Os dois aparecem com 45% das intenções de voto.

Na rodada anterior, de 14 de setembro, Lula tinha 47%, e Caiado, 41%. Em uma semana, o petista oscilou dois pontos para baixo, enquanto o adversário subiu quatro, eliminando a diferença de seis pontos porcentuais entre eles.

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Brancos, nulos ou eleitores que não escolheram nenhum dos dois somam 9%, enquanto 1% não soube ou não respondeu.

Lula continua numericamente à frente do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), mas a distância entre os dois caiu de 11 para seis pontos porcentuais. O presidente registra agora 47%, e Zema, 41%. Na rodada anterior, os porcentuais eram de 49% e 38%, respectivamente. Brancos, nulos ou nenhum somam 10%, e 2% não souberam responder.

Contra o ativista Renan Santos (Missão), Lula venceria por 47% a 39%. Na pesquisa passada, o placar era de 48% a 37%, e a vantagem do petista passou de 11 para oito pontos. Outros 13% votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, e 2% não souberam responder.

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A Nexus entrevistou 2.006 eleitores com 16 anos ou mais, por telefone, entre os dias 18 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00485/2026.

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2º TURNO CAIADO ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/BTG/NEXUS Lula
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