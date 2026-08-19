Ronaldo Caiado diz ser a favor da PEC da Segurança e que PEC 6x1 tem viés eleitoreiro

O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que é favorável à aprovação da "PEC da Segurança Pública", proposta do governo federal que amplia os poderes da União na área da segurança. O ex-governador de Goiás, no entanto, não manifestou a sua posição sobre o fim a escala 6x1. As duas propostas avançaram por decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

As declarações ocorreram na tarde desta quarta-feira, 19, durante o 11º Fórum CNT de Debates - Edição Presidenciáveis, realizado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em Brasília. "Essa que foi aprovada na Câmara, não fiz oposição", disse Caiado.

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O candidato disse que era contra a versão original do ex-ministro Ricardo Lewandowski. "O que está no Senado tem o nosso voto favorável", disse Caiado.

Já sobre a PEC da escala 6x1, o candidato respondeu que o objetivo da proposta é "populista e eleitoreiro". Ele acrescentou: "Eu não voto nessa matéria. Não posso influenciar uma matéria que está com viés eleitoreiro".

A jornalistas, Caiado voltou a dizer que resgatará a reforma trabalhista, que, segundo ele, foi "desfigurada". O candidato também afirmou ser favorável a uma reforma administrativa, mas não deu informações sobre por onde começar.

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"Em relação à parte administrativa, esses cortes, se você quiser um detalhe, eu não saberei dizer um detalhe de um plano. Até porque precisa de um estudo administrativo para saber o que é supérfluo, o que está de penduricalho, o que não está cumprindo regra, para que os cortes sejam feitos dentro da transparência."