Ronaldo Caiado: Desafio é que ainda sou desconhecido por 53% da população

O pré-candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, avalia que hoje um de seus desafios ainda é ser desconhecido por 53% da população. A fala se refere ao dado apresentado na mais recente pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado, 16.

"Estamos com apoios relevantes em cada Estado da federação, construindo palanques em todos os Estados do Brasil. Estamos terminando de consolidar o Sul e o Sudeste. O Centro-Oeste me conhece mais. Mas o desafio agora é que sou desconhecido por 53% da população. Preciso que as pessoas conheçam o Caiado", afirmou o pré-candidato do PSD, em entrevista à Rádio 94 FM Dourados, do Mato Grosso do Sul, nesta tarde.

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Durante a entrevista, Caiado mencionou pontos que destacaria sobre sua gestão em Goiás e pelos quais gostaria que a população o conhecesse, como ações em segurança pública, alfabetização e combate ao crime organizado.

O ex-governador também citou a ampliação em investimentos empresariais no Estado. "Isto foi em decorrência de uma reforma tributária que será extremamente penalizadora a nós do Centro-Oeste. Eu pretendo, Chegando à presidência, eu pretendo rever esses pontos que cada vez retiram mais repasse de verba para os Estados que têm um grande poder produtivo, para os que não têm", diz.

Além disso, Caiado afirma que outro assunto que quer tratar caso chegue à presidência é conseguir governar junto a governadores e prefeitos. "A tese que nós ouvimos a vida toda, com 'menos Brasília e mais Brasil', pode ter certeza que é o que vai acontecer com Caiado presidente. Vou passar poderes para os Estados poderem ter maior amplitude de legislar sobre suas matérias."