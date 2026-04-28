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Romeu Zema: vou atacar gastança, e taxa de juro cai pela metade em 6, 12 meses

Escrito por Naomi Matsui e Tânia Rabello, enviada especial (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 14:07:00 Editado em 28.04.2026, 14:17:53
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O ex-governador Romeu Zema, pré-candidato à Presidência, afirmou nesta terça-feira, 28, que, se eleito, espera reduzir pela metade a taxa de juros. Segundo ele, a queda poderia ser observada em até 12 meses após a realização de corte de gastos pelo governo federal.

"Vou atacar a gastança. Na hora que atacar a gastança, como já teve o Teto de Gastos em 2016, 2017, a taxa de juros cai pela metade em seis, 12 meses, e isso dá um alívio gigantesco para quem tem dívida, para quem quer investir", declarou na Agrishow, que reúne o público do setor de agronegócio em Ribeirão Preto (SP). O evento também conta com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

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Zema criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que a atual gestão finge que administra para pobres, mas beneficia bilionários. "Ele é o pai dos bilionários. Quem tem milhões e bilhões aplicados é que está ganhando dinheiro sem trabalhar. Esse está na maior vida boa, pode ficar sem trabalhar que, no mínimo, 15% o dinheiro dele está rendendo", falou.

Para o ex-governador, a atual taxa de juros atrapalha o setor produtivo, que empresta dinheiro a um juro maior, de 25% a 30%.

Alianças e vice

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Romeu Zema reafirmou esperar que a oposição a Lula se una em um eventual segundo turno. Também disse que participará da escolha de seu vice de chapa, mas que a definição caberá ao seu partido, o Novo. "Está muito prematuro. Isso vai ser decidido mais adiante. No Novo, temos a separação, eu como mandatário, candidato, fico um pouco mais distante, então vamos perguntar isso ao Eduardo Ribeiro", falou, referindo-se ao presidente da sigla.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/ZEMA/AGRISHOW
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