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Romeu Zema sobre vice: Geraldo Rufino é um dos que estão sendo considerados

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em 07.07.2026, 20:18:00 Editado em 07.07.2026, 20:29:39
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O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência pelo Novo, Romeu Zema, afirmou nesta terça-feira, 7, que o empresário Geraldo Rufino, filiado ao Podemos, é um dos nomes que estão sendo considerados para ser vice em sua chapa ao Planalto.

"É um dos que estão sendo considerados, sim. Já encontrei com ele muitas vezes. Ele já esteve, enquanto eu era governador, no meu gabinete algumas vezes, indo a São Paulo, eventualmente eu o encontro. Temos muita afinidade, até porque ele é mineiro também, de uma cidade vizinha minha", declarou Zema a jornalistas ao chegar para um jantar da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, em Brasília.

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Questionado se Rufino aceitaria o convite, o ex-governador respondeu: "Sim, parece que está tudo bem encaminhado. Depende do partido também".

Zema voltou a repetir, no entanto, que as conversas com outros partidos estão sendo conduzidas pelo presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro. Segundo apurou o Broadcast Político, as negociações com o Podemos, liderado pela deputada federal Renata Abreu (SP), já estão avançadas.

A expectativa é que o nome do vice seja anunciado em até duas semanas, conforme relatou à reportagem uma fonte a par das negociações.

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Nascido em Minas Gerais e criado na favela do Sapê, em São Paulo, Geraldo Rufino iniciou a vida profissional ainda na infância como catador de latinhas em lixões e ensacador de carvão. Mais tarde, trabalhou na rede Playcenter, onde ingressou como office boy e chegou ao cargo de diretor de operações. Em 1985, fundou a JR Diesel, pioneira no setor de reciclagem automotiva.

Rufino costuma destacar em suas palestras e livros, como O Catador de Sonhos e O Poder da Positividade, que já faliu e se reergueu seis vezes ao longo de sua jornada, encarando os erros como aprendizados fundamentais para o sucesso.

Em abril, Renata Abreu afirmou que o Podemos avaliava lançar o empresário como candidato ao Senado por São Paulo.

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