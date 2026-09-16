Romeu Zema critica ministros do STF: 'Está muito mais para bandido do que para juiz'

O candidato à presidência da República Romeu Zema (Novo) reagiu ao julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) desta terça-feira, 15, e afirmou que quem compõe a Corte "está muito mais para bandido do que para juiz". A afirmação foi feita durante entrevista à Record TV na noite desta quarta-feira, 16.

"O que aconteceu ontem terça-feira prova que nós estamos em um País totalmente disfuncional. Vamos ser claros aqui, quem está lá no Supremo hoje, que é a mais alta Corte do Brasil, está muito mais para bandido do que para juiz. Eu, como a maioria dos brasileiros, estou totalmente indignado", afirmou. Zema também descreveu a crise na Corte como "sem precedentes".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em seguida, o candidato disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem "tudo a ver com isso", ao se referir a crise do STF. "Quem é que colocou o Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal? Quem é que colocou o Toffoli no Supremo Tribunal Federal? Foi ele", disse.

O candidato defendeu uma mudança nas regras do Judiciário, instituindo uma idade mínima de 60 anos para ministros, exigindo reputação ilibada. Zema também defendeu o fim das decisões monocráticas. "Quem estiver no Supremo é para ser funcionário público e não pra ser milionário."