Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Romeu Zema critica ministros do STF: 'Está muito mais para bandido do que para juiz'

Escrito por Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O candidato à presidência da República Romeu Zema (Novo) reagiu ao julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) desta terça-feira, 15, e afirmou que quem compõe a Corte "está muito mais para bandido do que para juiz". A afirmação foi feita durante entrevista à Record TV na noite desta quarta-feira, 16.

"O que aconteceu ontem terça-feira prova que nós estamos em um País totalmente disfuncional. Vamos ser claros aqui, quem está lá no Supremo hoje, que é a mais alta Corte do Brasil, está muito mais para bandido do que para juiz. Eu, como a maioria dos brasileiros, estou totalmente indignado", afirmou. Zema também descreveu a crise na Corte como "sem precedentes".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em seguida, o candidato disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem "tudo a ver com isso", ao se referir a crise do STF. "Quem é que colocou o Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal? Quem é que colocou o Toffoli no Supremo Tribunal Federal? Foi ele", disse.

O candidato defendeu uma mudança nas regras do Judiciário, instituindo uma idade mínima de 60 anos para ministros, exigindo reputação ilibada. Zema também defendeu o fim das decisões monocráticas. "Quem estiver no Supremo é para ser funcionário público e não pra ser milionário."

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/ROMEU ZEMA/ENTREVISTA/RECORD TV
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV