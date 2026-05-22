Roman, sobre Flávio: Parece bastante nítido que será difícil recuperar viabilidade eleitoral

O CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, avaliou nesta sexta-feira, 22, que o pré-candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, terá dificuldade para recuperar viabilidade eleitoral após a divulgação do áudio em que pede dinheiro ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

O levantamento da AtlasIntel, divulgado na terça-feira, 19, mostrou queda de 5,4 pontos porcentuais nas intenções de voto de Flávio no primeiro turno e de 6 pontos em um eventual segundo turno. A tendência foi reforçada pelo Datafolha publicado nesta sexta-feira, 22: no primeiro turno, Lula abriu 9 pontos de vantagem sobre o senador do PL. No segundo turno, os dois estavam empatados em 45% há uma semana; agora, o petista aparece numericamente à frente, por 47% a 43%.

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"É nítido que não há um colapso imediato do Flávio Bolsonaro, mas ao mesmo tempo me parece bastante nítido que será difícil para que ele possa recuperar sua imagem e sua viabilidade eleitoral pela frente", disse o CEO da AtlasIntel em coletiva de imprensa após participação em painel do Fórum Esfera 2026, em Guarujá (SP).

Roman avaliou que, à medida que se consolide a percepção de baixa viabilidade eleitoral da candidatura de Flávio, essa leitura tende a se tornar mais consensual. Ele ressaltou que o combate à corrupção foi, ao longo de cerca de duas décadas, a principal bandeira de candidatos da direita em disputas contra o PT e que um candidato sem credibilidade ou legitimidade para sustentar esse discurso sofre prejuízo político relevante nesse campo.

Para o cientista político, o eleitorado bolsonarista ainda tem dificuldade para enxergar uma alternativa a Flávio Bolsonaro, já que os demais nomes pontuam em patamar inferior e não há um destino óbvio para essa migração. Roman também salientou que novos elementos de desgaste sobre o episódio têm surgido diariamente, o que pode contribuir para uma cristalização.

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*Os repórteres viajaram a convite do Esfera Brasil