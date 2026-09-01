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Rogério Marinho: vamos renovar pedido de impeachment contra Moraes

Escrito por Gabriel Máximo e Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O líder da Oposição no Senado e coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, Rogério Marinho (PL-RN), disse nesta terça-feira, 1º, que fará um novo pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes após as novas revelações do envolvimento do magistrado no Caso Master.

"Nós estamos aqui renovando um novo pedido. Acho que é o 53º pedido de impeachment do senhor Alexandre de Moraes. Ele está condecorado pela forma descuidada com que tem desbordado a legislação, na nossa opinião. O que nós queremos é que seja apurado", disse o parlamentar, em entrevista coletiva.

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Marinho também afirmou que protocolará uma notícia-crime contra Moraes e contra o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Passos. Segundo ele, a petição será direcionada ao vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand, já que também há indícios de envolvimento do procurador-geral da República, Paulo Gonet, com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

O líder da Oposição afirmou ainda que vai oficiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que demita Andrei e defendeu que o regimento do Senado para acelerar o processo de impeachment de ministros do STF.

"Infelizmente, o nosso Senado da República não cumpre seu papel. Aliás, precisa ser reformado o regimento do Senado, para permitir que essa decisão (abrir o processo de impeachment) não seja apenas do presidente, mas seja do colegiado ou pelo menos da Mesa Diretora, que ela seja compartilhada", sugeriu.

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CASO MASTER/PF/INVESTIGAÇÕES/STF/MORAES/OPOSIÇÃO/PEDIDO/IMPEACHMENT
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