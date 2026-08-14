Rogério Marinho rebate Kassab e diz que candidatura de Caiado 'não é para valer'

O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha à Presidência de Flávio Bolsonaro (PL), rebateu nesta quinta-feira, 14, uma declaração do presidente do PSD, Gilberto Kassab, e afirmou que a candidatura de Ronaldo Caiado (PSD) "não é para valer".

"O PSD do Kassab tem três ministros no governo do PT e se comporta de forma previsível como linha auxiliar, para tentar de qualquer forma eleger Lula, está cada vez mais claro que a candidatura apresentada não é para valer e que o sistema se uniu por se sentir ameaçado", escreveu Marinho em suas redes sociais.

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Na quinta-feira, 13, Kassab afirmou que os partidos do Centrão não estão neutros, mas sim com Lula e que Flávio não teria chance de se eleger. "Discordo que os partidos de centro estejam neutros. Eu acho que eles estão com o Lula ... Posso falar para vocês que a chance do Flávio se eleger é zero. Não tem a menor chance", falou.

A declaração de Marinho vem em meio às especulações de como as campanhas de Flávio e de Caiado vão se comportar, já que ambas disputam o eleitorado de centro-direita. Caiado tem feito críticas a Flávio, mas o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro tem dito esperar receber o apoio do adversário em um eventual segundo turno.