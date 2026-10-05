Rogério Marinho: Partidos no meio do caminho sabem que há responsabilidade

O coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, senador Rogério Marinho (PL-RN), disse nesta segunda-feira, 5, que pretende ampliar as alianças para o segundo turno e vai buscar quem não apoiou o senador na primeira parte da disputa ao Planalto.

"Então, os partidos que ficaram no meio do caminho com as suas candidaturas e aqueles que no primeiro momento não fizeram opção por nenhum dos lados, sabem que agora há uma responsabilidade cívica de quem mora no País de tomar a decisão, até porque a omissão tem um preço. Eu acredito que todos aqueles que têm cidadania, que acreditam que é necessário fazer a sua parte vão tomar uma posição", declarou Marinho a jornalistas, em Brasília.

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Entre os eleitores que Flávio busca atrair estão o de Romeu Zema (Novo), que terminou sua campanha em sexto lugar, com 0,27% dos votos. Há pouco, o ex-governador de Minas Gerais declarou apoio ao senador no segundo turno. Marinho agradeceu pelo gesto.

"Nós pedimos que houvesse já essa declaração formal de apoio, aconteceu, agradeci muito, nós achamos muito importante, porque Zema é um dos quadros mais qualificados da política brasileira. Então, para nós é muito importante", disse.

O senador ressaltou que o PL e o Novo têm uma "parceria administrativa e política" e afirmou ter "muito apreço" por Zema. Segundo o parlamentar, uma reunião entre a bancada eleita do Novo, o ex-candidato e a campanha de Flávio deve ocorrer até quarta-feira, 7.

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Marinho também afirmou que logo depois do resultado, ligou para o presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira. A previsão, segundo o senador, é que eles se reúnam ainda nesta semana em Brasília para firmar uma aliança no segundo turno. Na primeira rodada, a legenda do Centrão optou pela neutralidade, mas o coordenador da campanha de Flávio vê espaço para mudança de posição.

"Eu acredito que vai ter um bom termo, até porque quase a unanimidade do Republicanos já nos ajudou no primeiro turno. Nós temos aí algumas dissidências, notadamente na Paraíba, mas a maioria do partido hoje tende a ficar conosco. Eu acho que vamos caminhar bem", avaliou.

Por fim, o senador também confirmou que Flávio irá a Goiás nesta terça-feira, 6, para sacramentar o apoio de Ronaldo Caiado (PSD) ao candidato do PL. O ex-governador terminou o primeiro turno em quinto lugar, com 2,6 milhões de votos.