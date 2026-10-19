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POLÍTICA

Rogério Marinho: Não nos opusemos à volta de grupo 'Exército do Lula', apenas pedimos registro

Escrito por Gabriel Máximo e Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, senador Rogério Marinho (PL-RN), negou nesta segunda-feira, 19, que o grupo do presidenciável tenha sido contrário à volta do canal "Exército de Lula", liderado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG).

Em debate na GloboNews com o coordenador político da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Edinho Silva (PT), o parlamentar afirmou que o objetivo era apenas que o grupo fosse registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Marinho declarou ainda que a campanha de Flávio não quer que a Meta favoreça um candidato em detrimento do outro.

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"Se a Meta ou qualquer outra plataforma de comunicação favorece essa ou aquela campanha, nós repudiamos fortemente", disse.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2º TURNO eleições 2026 EXÉRCITO DE LULA Flávio Bolsonaro Marinho
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