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Rogério Marinho é internado em Brasília após mal-estar

Escrito por Naomi Matsui, enviada especial (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador Rogério Marinho (PL-RN) deu entrada no Hospital DF Star, em Brasília, na noite desta terça-feira, 6, após apresentar um mal-estar durante o voo de retorno de Goiânia, onde cumpria agenda de campanha com Flávio Bolsonaro (PL).

De acordo com sua assessoria, a internação ocorreu por precaução para a realização de exames de avaliação médica. O parlamentar passa bem e aguarda os resultados dos procedimentos no hospital.

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ROGÉRIO MARINHO/PL/MAL-ESTAR/INTERNAÇÃO
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