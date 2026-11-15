Rogério Marinho diz que não vai 'interditar debates' caso seja presidente do Senado

Em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, exibida na noite deste domingo, 15, o líder da Oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), reiterou que não vai "interditar o debate" de qualquer tema caso seja eleito presidente do Congresso Nacional a partir de 2027, mesmo quando forem pautas prioritárias para o governo Lula (PT), e que atuará como um "árbitro", sem tomar lado nas discussões.

Ao longo da entrevista, Marinho defendeu uma reforma do Judiciário, o fim da reeleição para os cargos no Executivo e reafirmou que ele e a senadora Tereza Cristina (PP-MS) estarão juntos em uma mesma candidatura contra o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por fim, o senador fez elogios ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem foi ministro, e disse que um novo candidato da direita ao Planalto precisará do apoio do capitão reformado para se viabilizar. "É evidente que existem pessoas diferentes, lideranças qualificadas, quadros gabaritados, que têm condição, capacidade, envergadura e legitimidade para exercer o cargo de presidente da República. Mas, dificilmente, num futuro próximo nós teremos alguém se não tiver o apoio de Bolsonaro", declarou.