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Rogério Marinho: Convidaremos Milei para discursar em convenção do PL no sábado, 25

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 21.07.2026, 18:44:00 Editado em 21.07.2026, 18:55:04
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O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador político de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou nesta terça-feira, 21, que o PL convidará o presidente da Argentina, Javier Milei, para discursar na convenção nacional do partido, marcada para sábado, 25, em São Paulo.

"Será convidado para falar. Estamos discutindo com o pessoal dele. Ele tem um grupo, um cerimonial, um embaixador", declarou a jornalistas, na sede do PL, em Brasília.

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A convenção servirá para oficializar a escolha do nome de Flávio, em um momento em que alas da direita questionam seu nome.

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