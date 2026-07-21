Rogério Marinho: Convidaremos Milei para discursar em convenção do PL no sábado, 25

O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador político de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou nesta terça-feira, 21, que o PL convidará o presidente da Argentina, Javier Milei, para discursar na convenção nacional do partido, marcada para sábado, 25, em São Paulo.

"Será convidado para falar. Estamos discutindo com o pessoal dele. Ele tem um grupo, um cerimonial, um embaixador", declarou a jornalistas, na sede do PL, em Brasília.

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A convenção servirá para oficializar a escolha do nome de Flávio, em um momento em que alas da direita questionam seu nome.