Roberto Jefferson se entrega após atacar policiais federais

Da Redação

O ex-deputado Roberto Jefferson se rendeu e se entregou à polícia na noite deste domingo (23) após atacar policiais federais e passar oito horas desrespeitando ordem do Supremo Tribunal Federal (STF).

Agentes foram atacados a tiros de fuzil e granadas ao cumprir o mandado de prisão na cidade de Comendador Levy Gasparian, no interior do Rio de Janeiro. Jefferson é aliado do presidente da República e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

O ex-deputado será levado à sede da PF, no Centro do Rio de Janeiro. Depois seguirá para o Instituto Médico Legal, para exame de corpo de delito, e para Bangu 8.

Após a prisão, Moraes se manifestou no Twitter:

"Parabéns pelo competente e profissional trabalho da Polícia Federal, orgulho de todos nós brasileiros e brasileiras. Inadmissível qualquer agressão contra os policiais. Me solidarizo com a agente Karina Oliveira e com o delegado Marcelo Vilella que foram, covardemente, feridos."

Bolsonaro (PL) também comentou o desfecho:

"Como determinei ao ministro da Justiça, Anderson Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio."

As informações são do g1.

