Roberto Jefferson chega à PF no Rio

Denise Luna (via Agência Estado)

O ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) acaba de chegar à sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro, após resistir por mais de oito horas a uma ordem de prisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e ferir dois agentes policiais federais.

Jefferson se rendeu por volta das 19h em sua casa em Levy Gasparian, no interior do Estado, e seguiu para o Rio de Janeiro para ser preso em um dos presídios da cidade. Segundo fontes, ele deve ser interrogado e dormir na sede da PF. Na manhã de segunda-feira, seguirá para um presídio em Benfica, na zona norte do Rio.

Os dois policiais atingidos por Jefferson também passaram pela sede da PF para prestar queixa contra o ex-deputado.

Apesar da expectativa de manifestantes na porta da PF, apenas um casal ligado ao PTB, que não quis se identificar, estava no local para prestar solidariedade.