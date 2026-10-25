Roberto Campos Neto vota em São Paulo e sai sem dar declarações à imprensa

O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, votou há pouco, por volta de 12h50, na Móbile Escola Prática de Estudos Elementares, no bairro da Vila Nova Conceição, em São Paulo. O ex-chefe do BC, cotado para assumir o Ministério da Fazenda em caso de uma vitória de Flávio Bolsonaro (PL), estava acompanhado de sua família.

Campos Neto estava em trajes casuais e saiu do colégio sem dar declarações à imprensa. O economista afirmou que acompanharia a apuração dos votos em casa.