Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Roberto Campos Neto vota em São Paulo e sai sem dar declarações à imprensa

Escrito por Gabriela Jucá (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, votou há pouco, por volta de 12h50, na Móbile Escola Prática de Estudos Elementares, no bairro da Vila Nova Conceição, em São Paulo. O ex-chefe do BC, cotado para assumir o Ministério da Fazenda em caso de uma vitória de Flávio Bolsonaro (PL), estava acompanhado de sua família.

Campos Neto estava em trajes casuais e saiu do colégio sem dar declarações à imprensa. O economista afirmou que acompanharia a apuração dos votos em casa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
eleições 2026 roberto campos neto segundo turno VOTAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV