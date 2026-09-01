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Roberto Brant: Ideia é desvincular benefícios sociais do reajuste do salário mínimo

Escrito por Daniel Tozzi e Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O coordenador do plano de governo da candidatura de Ronaldo Caiado (PSD) à Presidência, Roberto Brant, disse nesta terça-feira, 1, que o planejamento da campanha é que seja aprovada uma "Emenda Constitucional de emergência" após as eleições, alterando o funcionamento de alguns gastos obrigatórios.

Segundo ele, a ideia é solicitar uma autorização para que o Poder Executivo possa mexer nas vinculações e nas despesas obrigatórias que estão no Orçamento, como a regra que corrige o valor de benefícios sociais de acordo com o reajuste do salário mínimo.

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"Nós suspenderíamos essa vinculação, por essa emenda. Pretendemos que ela tenha um caráter temporário para durar dois ou três anos, dada a natureza emergencial do esforço que será necessário", disse ele, durante sabatina na GloboNews e que contou com a participação dos assessores econômicos das campanhas de Lula (PT), Dario Durigan, e do senador Flávio Bolsonaro (PL), Daniella Marques.

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