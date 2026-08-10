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Ricardo Salles troca suplente da chapa do Novo ao Senado por SP

Escrito por Gabriel Serpa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ex-deputado estadual por São Paulo Frederico DÁvila deve assumir a vaga de primeiro suplente na chapa de Ricardo Salles (Novo) ao Senado Federal. A informação foi confirmada pelo deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, nesta segunda-feira, 10.

O empresário Marcos Alcântara Machado estava registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o posto de primeiro suplente de Salles. No entanto, a candidatura foi atualizada na última sexta-feira, 7, com a renúncia de Alcântara Machado. O pedido foi assinado e enviado pelo empresário no último dia 5, conforme consta na Justiça Eleitoral.

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Ricardo Salles confirmou à reportagem que pediu a saída do empresário para que ele dê lugar a Frederico DÁvila, produtor rural e ex-deputado paulista, nas eleições de 2018. De acordo com o ex-ministro, o pedido já foi feito ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

À época, DÁvila foi eleito para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) pelo extinto Partido Social Liberal (PSL), mesma sigla do ex-presidente Bolsonaro. Filiado ao Partido Liberal (PL), Frederico DÁvila já passou por outras quatro legendas: PFL (antigo Democratas e atual União Brasil), PSDB, PP e PSL.

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