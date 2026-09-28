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Ricardo Salles desiste de candidatura ao Senado por SP e vai apoiar Derrite e André do Prado

Escrito por Bianca Gomes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O deputado federal Ricardo Salles (Novo) desistiu da candidatura ao Senado de São Paulo. O anúncio foi feito ao lado do governador do Estado, Tarcísio de Freitas em ato com jornalistas na manhã desta segunda-feira, 28. Os candidatos Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL), apoiados por Tarcísio na corrida ao Senado, também estavam presentes e ganharam o apoio do ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro.

De acordo com a última pesquisa do instituto Datafolha divulgada na quinta-feira, 24, Salles era o quinto colocado na disputa, com 4% das intenções de voto. A candidata Marina Silva (Rede) aparecia numericamente na frente, com 15% das intenções de voto. Simone Tebet (PSB) tinha 14%, enquanto Derrite e André do Prado pontuaram 12% cada. Os quatro estavam em empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

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O prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), presente em ato de campanha do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) em São Paulo, disse que a decisão de Salles de sair da disputa foi um "ato de grandeza". "Agiu corretamente porque assim não divide os votos da direita", afirmou.

Salles foi um dos sete participantes do debate entre candidatos ao Senado promovido pelo Estadão em parceria com a Fundação Armando Álvares Penteado (Faap) na última quarta-feira, 23. Durante o programa, o candidato marcou posição à direita, mas criticou o PL e André do Prado, a quem chamou de "marionete do Valdemar Costa Neto", presidente do partido.

Durante o embate, Salles chegou a dizer que Derrite era o único outro candidato de direita na disputa.

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