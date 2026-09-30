Ricardo Nunes e marqueteiro de Haddad protagonizam bate-boca após debate da Globo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o marqueteiro Otávio Antunes, que atua na campanha de Fernando Haddad (PT), se envolveram em um bate-boca ao final do debate da TV Globo entre os candidatos ao governo de São Paulo, que reuniu o petista e Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Ele desferiu um palavrão a mim, mas não respondi", disse Nunes ao Estadão. A reportagem não conseguiu contato com o marqueteiro.

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A campanha de Haddad apresenta uma versão diferente. O marqueteiro teria estendido a mão para cumprimentar o prefeito, que estaria agressivo e chamou a campanha de "picareta". Antunes, então, teria lembrado a Nunes que ele ainda é prefeito. A campanha petista disse ainda que Nunes é reincidente, pois já havia confrontado Haddad no final do debate da Band, no início de agosto.

Nunes teria se queixado com Antunes das críticas feitas por Haddad à sua gestão na Prefeitura de São Paulo. Um dos casos mencionados pelo petista foi o contrato de R$ 108 milhões com uma organização social para a instalação de pontos wi-fi na capital paulista. Policiais suspeitam que parte do recurso teria sido desviada para financiar o filme "Dark Horse", sobre Jair Bolsonaro (PL).

O prefeito da capital paulista é um aliado do governador e foi elogiado por Tarcísio de Freitas ao longo do debate. Nunes tem se engajado na campanha à reeleição do ocupante do Palácio dos Bandeirantes e também apoiado a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência.