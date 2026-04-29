Reunião pós-derrota de Lula com Messias, Guimarães e Wagner acaba no Alvorada

Acabou na noite desta quarta-feira, 29, a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o advogado-geral da União, Jorge Messias, que teve a indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitada por 42 votos contrários e 34 favoráveis pelo Senado.

Também estiveram no encontro o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães. Os três entraram e saíram do Palácio da Alvorada sem falar com a imprensa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A derrota de hoje para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi histórica, já que a última vez que isso aconteceu foi em 1894, no governo ditatorial de Floriano Peixoto, ou seja, há 132 anos.