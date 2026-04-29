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Reunião pós-derrota de Lula com Messias, Guimarães e Wagner acaba no Alvorada

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 22:18:00 Editado em 29.04.2026, 22:29:35
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Acabou na noite desta quarta-feira, 29, a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o advogado-geral da União, Jorge Messias, que teve a indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitada por 42 votos contrários e 34 favoráveis pelo Senado.

Também estiveram no encontro o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães. Os três entraram e saíram do Palácio da Alvorada sem falar com a imprensa.

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A derrota de hoje para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi histórica, já que a última vez que isso aconteceu foi em 1894, no governo ditatorial de Floriano Peixoto, ou seja, há 132 anos.

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JORGE MESSIAS/STF/INDICAÇÃO/SENADO/REJEIÇÃO/REUNIÃO/ALVORADA
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