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Reunião com Vorcaro foi sobre ação que debatia precatórios de interesse do Master, diz Mendonça

Escrito por Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que a reunião com o banqueiro Daniel Vorcaro no início de 2025 foi para tratar de uma ação em tramitação na Corte sobre créditos de precatórios de interesse do Banco Master. Ele também destacou que o empresário buscou outros ministros para tratar do mesmo assunto. A informação sobre a reunião foi divulgada nesta quarta-feira, 2, pelo site ICL Notícias.

"Sobre a reportagem publicada nesta data, o ministro André Mendonça esclarece que recebeu o empresário Daniel Vorcaro uma única vez, em março de 2025, por iniciativa do próprio empresário, e que se limitou a ouvi-lo. No mesmo mês, atendeu também o advogado do empresário, e ainda mantém, nos registros do gabinete, os memoriais escritos recebidos por ocasião do encontro", diz a nota.

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O ministro ainda ressaltou que sua atuação sempre foi contrária à posição defendida por Vorcaro, "em linha com sua posição historicamente defendida em casos semelhantes, conforme se pode verificar nos autos".

"Por fim, o ministro não comenta diálogos privados entre terceiros, cujo teor não lhe cabe confirmar. Sua atuação, pública e privada, é pautada pela legalidade e pela impessoalidade", conclui a nota.

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CASO MASTER/PF/INVESTIGAÇÕES Mendonça REUNIÃO Vorcaro
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