Resultado proclamado pela Justiça Eleitoral deve ser respeitado, diz presidente do União Brasil

O presidente do União Brasil e deputado federal eleito, Antonio Rueda, cumprimentou nesta segunda-feira, 26, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) por suas reeleições. Em nota, o dirigente partidário destacou que o resultado das urnas deve ser reconhecido.

"A soberania popular se manifestou de forma livre nas urnas, e o resultado proclamado pela Justiça Eleitoral deve ser respeitado por todos. Essa é a base da democracia brasileira e o compromisso do nosso partido", afirmou o parlamentar eleito.

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Rueda disse ainda que, após as eleições, o momento é de "unir o País em torno de uma agenda comum" e colocou o partido à disposição para colaborar com o governo.

"Desejo ao presidente pleno êxito no novo mandato, que começa em janeiro de 2027. Reafirmo também nossa disposição de apoiar medidas e ações por um Brasil que cresça, gere empregos e reduza as desigualdades, em benefício de todos os brasileiros", finalizou Rueda.

A nota vem após o candidato derrotado, senador Flávio Bolsonaro (PL), não reconhecer o resultado e afirmar que pedirá a anulação das eleições.

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No segundo turno, o União Brasil, juntamente com o PP, com o qual forma uma federação, anunciou apoio à candidatura do parlamentar contra Lula.