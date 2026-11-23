A ex-primeira-dama e senadora eleita, Michelle Bolsonaro (PL-DF), informou, em publicação nas redes sociais, que o resultado do exame de endoscopia feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro foi "muito positivo". Michelle afirmou que as notícias são boas e agradeceu pelas orações. "Um dia de cada vez, com muita fé, gratidão e esperança de que ele fique bem logo", escreveu.

Bolsonaro deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, na sexta-feira, 20. Segundo boletim médico, divulgado no domingo, 22, o ex-presidente está com "abdômen agudo obstrutivo". O quadro dele é "clinicamente estável" e ele segue sob "tratamento clínico, jejum e suporte nutricional". Não há previsão de alta hospitalar.

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Ainda no domingo, Michelle também divulgou que ele realizou exames de imagem, fez caminhada no hospital e passou a noite bem.

O ex-presidente sofre com complicações intestinais desde a facada que levou durante a campanha eleitoral de 2018.

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado. Ele começou a cumprir sua pena na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal; depois, foi transferido para a Papudinha. Atualmente, cumpre a pena em casa, em Brasília.