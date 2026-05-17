Requião Filho aponta "curva ascendente" nas pesquisas







O deputado estadual e pré-candidato ao governo do Paraná pelo PDT, Requião Filho, avalia estar em uma "curva ascendente" nas pesquisas de intenção de voto, contrastando com os candidatos da atual gestão que, segundo ele, "não decolam". Em entrevista ao TNOnline, o parlamentar detalhou que sua estratégia para crescer até a eleição é discutir propostas para o estado, aliando seu plano de governo ao legado político de sua família. Além disso, o pré-candidato aponta que os recentes escândalos nacionais envolvendo figuras ligadas à direita terão "um impacto enorme" no cenário estadual, atingindo as candidaturas do PL e da base governista.

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Ao detalhar os eixos de seu plano de governo, Requião Filho enfatizou que o objetivo central é cuidar das pessoas, opondo-se a um modelo estadual que, segundo sua avaliação, prioriza empresas e grandes CNPJs. Para dialogar com o eleitorado conservador do Paraná e viabilizar suas pautas, o pré-candidato aposta no histórico familiar. "Eu já estou no meu terceiro mandato, eu sou filho do Roberto Requião, então assim, com todas as diferenças e as semelhanças, o Paraná já sabe o que esperar de nós", afirmou, lembrando que seu pai governou o estado por três vezes e que a população não apresenta resistência "a bons programas".

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Deputado estadual e pré-candidato Requião Filho - Foto: Beatriz Haidamak/TNOnline Deputado estadual e pré-candidato Requião Filho - Foto: Beatriz Haidamak/TNOnline

O parlamentar também analisou a influência da política nacional na disputa estadual, focando nas recentes investigações envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, e áudios ligados ao senador Flávio Bolsonaro (PL). Na visão do deputado, as implicações financeiras do caso enfraquecerão a direita local.



Em relação aos próximos passos e às expectativas de sua pré-candidatura para os meses que antecedem o pleito, o deputado destacou que o foco será o diálogo direto com o eleitorado, rechaçando extremismos e a polarização vazia. "A expectativa nesta fase é trabalhar muito, conversar com muita gente, trazer boas propostas, escutar ideias, debater ideias e construir um plano de governo para ser apresentado oficialmente durante a campanha", finaliza.

