Republicanos analisará pedido de expulsão de Manga por vídeo na sede do União Brasil

O diretório do Republicanos em São Paulo recebeu pedido para análise de expulsão do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, de seus quadros. A representação foi apresentada pelo ex-vereador de São Paulo, Atílio Francisco da Silva (Republicanos).

Ele argumenta que Manga incorreu em "grave infração aos deveres de fidelidade e lealdade partidária" ao publicar vídeo na sede do União Brasil em Sorocaba declarando apoio a pré-candidatura de sua esposa, Sirlange Maganhato, à Câmara dos Deputados.

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Na representação, Atílio afirma que o estatuto do Republicanos prevê punição a quem "apoiar clara ou reservadamente candidato de outro partido". O ex-vereador pediu que Manga inicialmente seja suspenso e, ao final do processo, receba a pena máxima de expulsão.

"A propaganda para um adversário político é, sem dúvida, uma conduta de extrema gravidade, que abala a confiança e expõe o partido", diz a representação.

Procurado, Manga declarou que pretende continuar no Republicanos. "Não tenho interesse de sair. Mas, como minha esposa é pré-candidata a deputada federal pelo União Brasil, ela terá integralmente meu apoio, mesmo que isso cause algum tipo de desconforto", disse ele.

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O prefeito disse ainda que a postura não é desrespeitosa porque, assim como o Republicanos, o União Brasil apoia a reeleição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) a presidente.

Como mostrou o Estadão, o Republicanos avalia uma punição a Manga desde o mês passado. O presidente nacional da sigla, Marcos Pereira, disse à reportagem que havia uma "sensação clara de traição" na legenda.

No vídeo que gerou a controvérsia, Manga aparece na frente da sede do União Brasil em Sorocaba. O prédio está decorado com a foto dele e da esposa.

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"A nova sede do União Brasil aqui na cidade de Sorocaba, onde a Sirlange é presidente do União Mulher. Está aqui minha foto com dela. Comenta aí: quem é mais bonito? Quem deu mais sorte: Sirlange casando com Manga ou Manga casando com Sirlange?", questionou o prefeito.

Conhecido como prefeito "tiktoker", Manga tem 3,4 milhões de seguidores na plataforma e outros 4 milhões no Instagram.

Ele foi reeleito prefeito de Sorocaba em 2024 com 73% dos votos. A Justiça o afastou do cargo em novembro de 2025 de forma cautelar, sob o argumento de que ele poderia atrapalhar investigações sobre supostos desvios na área da saúde do município.

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Em março de 2026, uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Nunes Marques, reconduziu Manga ao cargo. A decisão foi confirmada posteriormente pela Segunda Turma.

O caso ainda está aberto. Manga foi denunciado pela Procuradoria Regional da República por organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, peculato, contratação ilegal e fraude em licitações. A denúncia é baseada na Operação Copia e Cola da Polícia Federal (PF). A defesa refuta as acusações.