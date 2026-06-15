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Renan Santos zomba após Zanatta ser cotada a vice de Flávio Bolsonaro: 'Parem de facilitar'

Escrito por Guilherme Matos (via Agência Estado)
Publicado em 15.06.2026, 16:09:00 Editado em 15.06.2026, 16:18:37
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O pré-candidato Renan Santos (Missão) usou as redes sociais para debochar da deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC), indicada por Eduardo Bolsonaro como vice de Flávio na disputa à Presidência.

"Parem de facilitar, eu quero ter algum mérito na vitória!", afirmou Renan Santos.

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A fala ocorreu em uma republicação de vídeo da própria Júlia Zanatta. As imagens mostram a deputada de terno branco sintonizando uma rádio e caminhando em um cenário de fundo escuro, ao som de jornalistas noticiando a possibilidade de ela compor a chapa com Flávio Bolsonaro. A sequência termina com a frase "sempre pronta para o combate" sobreposta a um mapa do Brasil. A trilha sonora é The Final Countdown, da banda Europe.

A zombaria de Renan Santos mira uma movimentação que ganhou corpo no campo bolsonarista. Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi ao X defender o nome da deputada, afirmando que ela "está à altura do cargo" pela lealdade e pelas pautas que defende no Congresso. "Se os maus reclamam, este é o caminho", escreveu o ex-deputado.

Flávio Bolsonaro declarou, na segunda-feira passada, 8, em evento voltado ao público feminino em São Paulo, que prefere uma mulher para compor sua chapa. Não é a primeira vez que o pré-candidato acena nessa direção.

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Antes de Zanatta, outros nomes foram considerados. A senadora Tereza Cristina (PP-MS) era tida como a opção mais forte, mas descartou a ideia, dizendo que a empreitada "não cabe em seus projetos". A deputada Clarissa Tércio (PP-PE), em seu primeiro mandato e declarada "grande defensora" de Jair Bolsonaro, também foi aventada. Flávio chegou a se reunir com Simone Marchetto (PP-SP). A vereadora fortalezense Priscila Costa (PL-CE) também foi considerada.

Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 15, mostra que Lula lidera: no primeiro turno, o presidente marca 42% contra 33% de Flávio Bolsonaro. No segundo turno simulado entre os dois, a vantagem cai, mas se mantém: 49% a 43%. Renan Santos, que zombou de Zanatta nas redes, aparece com 4% no primeiro turno e chegaria a 36% em um eventual segundo turno contra Lula. O levantamento ouviu 2.017 eleitores entre os dias 12 e 14 de junho, com margem de erro de dois pontos porcentuais.

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