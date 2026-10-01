Renan Santos sobre Lula e Flávio: 'Os dois primeiros colocados fogem como o diabo foge da cruz'

O candidato à Presidência Renan Santos (Missão) criticou nesta quinta-feira, 1, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) após o cancelamento do debate presidencial da TV Globo. Em uma transmissão ao vivo no Instagram, em frente aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, Renan questionou a ausência dos dois adversários.

"Que país é esse em que os dois primeiros colocados fogem como o diabo foge da cruz?", afirmou o candidato.

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Renan havia sido incluído no debate poucas horas antes do horário previsto para o início do programa, por decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Gilmar anulou decisão anterior do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, que havia negado o pedido para participação do candidato. Na decisão, o ministro afirmou que Renan atendia a um requisito objetivo previsto nas próprias regras do debate.

A Globo cancelou o debate após receber decisões judiciais que alteraram regras previamente estabelecidas para o programa. Além da determinação de Gilmar sobre Renan, a ministra Estela Aranha, do TSE, proibiu a emissora de manter um púlpito vazio para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que havia recusado participar do debate. Flávio Bolsonaro (PL) também desistiu do encontro horas antes do horário previsto.