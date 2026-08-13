Renan Santos: Queremos metas para municípios e quem não cumprir não poderá se reeleger

O candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos, afirmou nesta quinta-feira, 13, que, caso eleito, pretende criar metas para os municípios, principalmente para aqueles que dependem de repasses do governo federal.

Segundo ele, prefeitos que não cumprirem as metas não poderão se reeleger, e os partidos também não poderão indicar outro candidato para disputar a eleição. As declarações foram feitas durante o evento Blockchain.Rio, realizado na região central do Rio de Janeiro.

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Santos afirmou ainda que o Brasil não funciona de forma local e que boa parte dos municípios depende de repasses de recursos provenientes de regiões mais produtivas.

Além disso, criticou as emendas parlamentares. "Elas emendas são usadas para compra de votos e viagens dos políticos, por isso houve o forte crescimento do centrão nas últimas eleições", comentou.

Renan afirmou que, caso as prefeituras não cumpram as metas, um representante do governo federal será designado para auxiliar na gestão do caixa municipal. Se as metas forem cumpridas, segundo ele, o município poderá receber mais recursos.

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*O repórter viajou a convite do Blockchain.Rio.