Renan Santos promete intervenção na segurança pública em 'praticamente todos os Estados'

O candidato do Missão à Presidência, Renan Santos, afirmou nesta segunda-feira, 17, em sabatina ao SBT News que vai fazer intervenções federais em "praticamente todos" os Estados na área da segurança pública, caso ele seja eleito em outubro. Renan prometeu usar a prerrogativa contra o Rio e sugeriu que pode fazer o mesmo no Ceará e na Bahia.

"Vou fazer intervenção em praticamente todos os Estados da Federação. A intervenção não significa que eu vou afastar o governador. Isso eu vou fazer no Rio de Janeiro, e já vou dar o recado para os governadores da Bahia e do Ceará. Se eles não cooperarem na guerra contra o crime, vou fazer uma intervenção também no Estados de vocês", declarou.

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Discord

Renan Santos também criticou a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, por sugerir tirar o aplicativo de chamadas online Discord do ar. A defesa de Janja ocorreu após uma adolescente ter sido supostamente coagida por outros usuários a se suicidar durante uma live na plataforma. Segundo ele, Janja "inventou" uma narrativa para atacar o app.

"Essa decisão está toda errada. Eu a chamo de 'decijanja' porque quem tomou a decisão foi a Janja que nem cargo público tem", disse o candidato do Missão.

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Trump

O presidenciável atacou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que ele ataca setores prioritários do Brasil com o tarifaço. Ele prometeu negociar de forma mais efetiva do que Lula com o republicano e acusou o candidato do PL, Flávio Bolsonaro, de "puxar o saco" do líder americano.

"O Trump é um fanfarrão. Ele está atacando a nossa agricultura e está atacando a nossa economia. O Flávio Bolsonaro fica puxando o saco do Trump. O Trump só sabe negociar com gente que negocia duro com ele. O Lula não negocia duro e a família Bolsonaro fuxa o saco. Comigo não vai ter esse jogo."

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O candidato do Missão à Presidência participa de sabatina no SBT, onde está sendo questionado sobre seus projetos de governo. O veículo também convidou os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante).

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